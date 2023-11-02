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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصندوق العربي للإنماء: ندعم استمرار التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

مدير الصندوق العربي
مدير الصندوق العربي للانماء ومدير المنظمة العربية للتنمية ال

استقبل بدر محمد السعد، مدير عام ورئيس مجلس إدار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية في مقر الصندوق في دولة الكويت.


وتم خلال اللقاء مناقشة المشاريع القومية التي تنفذها المنظمة بدعم وتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشروع تطوير الإحصاءات الزراعية العربية .

وقدم مدير عام المنظمة شرحا وافيا لبرامج وخطط عمل المنظمة وبين أهمية المكتب الإقليمي لدولة الكويت ودول شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى بعض الأمثلة للبرامج والأنشطة التي من الممكن تنفيذها مستقبلاً في دول شبه الجزيرة العربية واليمن بالتعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السعد عن دعمه لأنشطة وبرامج عمل المنظمة واستعداد الصندوق لاستمرار التعاون مع المنظمة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الزراعية العربية .

وأعرب البرفسور الدخيري عن شكره وتقديره لمدير عام الصندوق ودعمه المستمر لأنشطة وبرامج عمل المنظمة، واسرة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

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