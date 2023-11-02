عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الأقصر تنظم ندوة عن "فن الكاريكاتير" للفنان عمرو حسن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد قصر ثقافة الأقصر، ندوة فنية عن فن الكاريكاتير، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الندوة شارك بها الفنان ورسام الكاريكاتير عمرو حسن، وتحدث عن الرسم لايف والتحريك من خلال شاشة عرض أمام الحضور.

أوضح "حسن" قيمة فن الكاريكاتير وتأثيره على جميع الفئات؛ من حيث إلقاء الضوء على قضايا المجتمع، وقدم استعراضا لفن الرسوم المتحركة، وسط تفاعل الحضور وأسئلتهم التي رد عليها مقدما كثيرا من المعلومات الثرية عن هذه الفنون. وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية التنفيذية بالمحافظة.

وعمرو حسن رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية، وله أكثر من 40 شخصية كرتونية من تصميمه من الحيوانات والطيور والكائنات البحرية، ويعد الوحيد الذي يرسم لايف في العالم بطريقة استثنائيه ساحرة، وهو سيناريست ومؤلف ومخرج رسوم، وحاصل على جائزة أفضل رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية في العالم.

قدمت الندوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ومن المقرر أن ينظم الفرع ندوة أخرى للفنان عمرو حسن اليوم الخميس بمستشفى شفاء الأورمان، ويختتم بندوة الأحد المقبل 5 نوفمبر بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

قصر ثقافة الاقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفنان ورسام الكاريكاتير عمرو حسن عرض أمام الحضور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ