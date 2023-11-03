عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن والغرامة .. عقوبات رادعة لمروجي شائعات تستهدف تكدير الأمن العام

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن  عقوبة نشر الشائعات طبقا لما نص عليه قانون العقوبات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد

الحر مستمر معانا لأمتى؟.. الأرصاد تجيب: في هذا الوقت نشعر بالبرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ