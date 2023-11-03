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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" التي استهدفت العاملات والعاملين بشركة ايمكو للسياحة وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمر على مدار يومين.

استعرضت صفاء حبيب مديرة المشروع دور المجلس القومي للمرأة، وأهداف مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

بينما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض الاستاذ مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

مفهوم الثقافة المؤسسية

فيما أوضحت خلود سليم خبيرة التدريب والثقافة المؤسسية مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.

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