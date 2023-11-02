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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب:قرار استقبال مئات الجرحى والمصابين للعلاج بمصر إنساني من الدرجة الأولى

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب

وصف النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، قيام مصر باستقبال مئات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مصر، بأنه قرار إنساني وسياسي كبير، وله صدى فلسطيني ومحلي، فمصر لا تبخل أبدا على الشعب الفلسطيني ودائما في ظهره، وغلق معبر رفح للفترة الطويلة الماضية لم يكن من جانب مصر ولكن تعنت إسرائيلي.

ونوه نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، بقرار علاج الفلسطينيين في مصر. قائلا: انه دليل جديد على ريادتها وقربها الشديد من القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، أن موقف مصر بخصوص الأزمة والحرب الحالية في غزة. موقف مشهود ويتحاكى به العالم لأن القيادة السياسية، كشفت للعالم مخطط التهجير السافر الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية. وهو مرفوض جملة وتفصيلا من مصر. محذرا: أن ما يحدث من عدوان اسرائيلي ستكون له تداعيات كبيرة.
وبخصوص ما يتم في سيناء، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  لها مؤخرا., 
قال نائب الصعيد إن مصر نفذت عبور جديد في سيناء نحو التنمية الشاملة.

واختتم النائب محمد نشات العمده أن ما تقوم به الدولة اليوم، يأتي بغرض تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية، كما أن زيارة مدبولي بتوجيهات السيسي أوصلت رسالة مفادها لا تقتربوا من سيناء، وهى خط أحمر أمام مخططاتكم.

القضية الفلسطينية القيادة السياسية غزة النائب محمد نشات العمده رئيس الوزراء

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