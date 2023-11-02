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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتقسيط على 15 سنة.. تعرف على الوحدات السكنية الجاهزة للاستلام بحلوان

صدى البلد

يطرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد 52 شقة سكنية بنظام التخصيص، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.

 

ونشر موقع صدى البلد كافه المعلومات المتعلقه باشتراطات التقديم ونظام السداد:-

خصائص شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- طرح عدد 52 شقة.

2- الطرح بنظام التخصيص.

3- الشقق جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024.

4- كاملة المرافق.

5- بأسعار تنافسية.

6- تيسيرات كبيرة في السداد.

7- الوحدات نصف تشطيب.

أماكن  شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تقع الشقق بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.

مساحات شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

موعد حجز شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- سيبدأ حجز الشقق اعتبارًا من يوم 21 نوفمبر الجاري.

شروط تخصيص وأنظمة السداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

2- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه.

3- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

5- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

6- فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

7- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

2- بلغ سعر الشقة مساحة 90 مترًا، 686 ألف جنيه.

3- بلغ سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

كراسة شروط شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيهًا.

2- يتم إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8-11-2023.

3- تتم المعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

4- تم تخصيص أرقام التليفونات التالية للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣

الوحدات السكنية الجاهزة الوحدات السكنية المجتمعات العمراني المجتمعات العمرانية المجاورة الأولى كراسة الشروط

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