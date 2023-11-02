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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 21 جريحا فلسطينيا إلى معبر رفح البري

نقل الجرحى الفلسطينيين
نقل الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح

وصل معبر رفح البري بشمال سيناء، 21 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى العريش العام، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف المتمركزة في معبر رفح.

وتمت عملية  الكشف على المصابين في منطقة الفرز في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم عن طريق سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

٣٠٠ سرير: 

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وأنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، وذلك بتجهيز المباني بالمستشفى لاستقبال مزيد من الجرحى.
 

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