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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية البحرينية تصل إلى مطار العريش

صدى البلد

  وصلت إلى مطار العريش الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين والمستشفيات في غزة.


وأشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في غزة، وما حظيت به المؤسسة من دعم من قبل الحكومة بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، مشيدًا بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب للعمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.


وأكد السيد أن الشحنة الثانية تحتوي على 40 طناً من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق لمساعدتهم في الظروف الراهنة، ومساعدتهم في التخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الحرب الدائرة في غزة.


وأوضح الدكتور مصطفى السيد أن الشحنات الإغاثية القادمة ستكون من مصر وستتوجه الشاحنات من القاهرة إلى معبر رفح مباشرة؛ توفيرا في كلفة الشحن وسرعة توصيل المواد.


وأكد أن باب التبرع لا يزال مفتوحاً في القنوات الرسمية التي أعلنتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتشمل الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.rhf.gov.bh، والحساب البنكي BH07NBOB00000099570432، والرسائل النصية القصيرة عبر بتلكو94977، زين 94944، STC 98977، إضافة برنامج البينفت على هاتف رقم 38800188.


الجدير بالذكر أن اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، بحثت في اجتماع سابق الخطوات لما بعد إرسال الشحنات الإغاثية، وتمت دراسة إقامة مشاريع تنموية تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية، وتم الاتفاق على بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني خلال عملية إعادة إعمار غزة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى.
 

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