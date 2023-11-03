صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

في عالم مليء بالتحديات والصراعات، تظهر بوضوح حاجة الإنسانية إلى صوت العدالة والتضامن. ذلك الصوت الذي ينبغي أن يعلو في وجه الظلم والاضطهاد، حيث يسعى الكثيرون إلى تسليط الضوء على الأمور التي تتطلب التفاتة عالمية. وفي هذا السياق، نجد أنفسنا أمام قضية إنسانية تحمل في طياتها قصة عميقة للصمود والتضحية.
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