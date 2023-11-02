جيش الاحتلال يزعم مقـ تل 130 من المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات البرية قتلت حوالي 130 شخصا من قوات المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن “القوات تواصل شن معارك شرسة ضد حماس، بينما تقوم بالعثور على الأسلحة وتدمير البنية التحتية للحركة”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “خلال المعارك المسلحة التي أجرتها قواتنا، تم القضاء على حوالي 130 شخصا”.

وقال إن “القوات الجوية الإسرائيلية واصلت أيضًا غاراتها على غزة، مضيفًا أن الطائرات قصفت عددًا من المقرات العسكرية التي يستخدمها كبار مسؤولي حماس، من بين أهداف أخرى تابعة للحركة”.

وشاركت قوات البحرية أيضًا، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن زوارق الصواريخ ساعدت القوات البرية من خلال ضرب المباني المفخخة ومواقع المراقبة التابعة لحماس.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أيضا عدة مواقع تابعة لحماس على طول الساحل، تابعة للقوات البحرية التابعة للحركة.