رئيس عربية النواب لـ"صدى البلد":توجيهات رئاسية لعمل مباحثات للإفراج عن الأسرى الفلسطينىيين والإسرائيليين

قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن هناك غضب الآن داخل المجتمع الإسرائيلى ، حيث بدأ أهالى الأسرى الإسرائيليين تقوم بعمل مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية وتطالب بإقالة نيتنياهو للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس.

وأضاف أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا تابعنا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى لعمل مباحثات للتوافق فيما بين الطرفين لإخراج الأسرى من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لكى ننهى هذه الحرب.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن هناك ضغط شعبى على إسرائيل داخل نطاق إسرائيل لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ، مما تسبب فى حالة من القلق داخل الحكومة الإسرائيلية ، وبالتالى لابد من وجود مفاوضات نصل فيها إلى حل وان يكون هناك توازن بين الطرفين.