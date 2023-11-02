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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مغلق السبت..

فلسطين.. معبر الكرامة يعمل في الاتجاهين غدا لمدة 5 ساعات

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً في كلا الاتجاهين.

وذكرت الإدارة الفلسطينية في بيان لها : أما بالنسبة ليوم بعد غد السبت، المعبر مغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين .

وكانت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية قالت إن مصر أبلغتها بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقي العلاج.

ويذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية في وقت سابق ، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بـ مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

 

واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

 

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في قطاع غزة.

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