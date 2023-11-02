خبير عسكري: سلاح التنمية في سيناء يحمي الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن سلاح التنمية في سيناء يخلق فرص عمل للشباب حتى لا يتم استقطابهم من الجماعات الإرهابية وقوى الشر.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعات الظلام نفذت 1329 عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة في سيناء منذ يونيو 2014 إلى يونيو 2017، واستطاعت القوات المسلحة بدعم من مشايخ وعواقل سيناء أن تدمر البنية الأساسية للجماعات الإرهابية وتقضي عليهم.

تابع الخبير الاستراتيجي والعسكري، تم تنفيذ 360 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 460 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تكلفت 600 مليار جنيه، بينما تصل المرحلة الثانية لـ 363 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 300 مشروع.

