مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة في جاهزية عالية لتنفيذ كافة المهام المطلوبة

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن رجال الجيش الثاني الميداني دائما عند حسن ظن الشعب المصري وعلى قدر كبيرة من الكفاءة والتميز ويقف بجانبهم رجال الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، لحماية أمن مصر القومي وصيانته.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رجال القوات المسلحة والشرطة جففوا منابع الإرهاب في العملية الشاملة، مشيدا بدور الشعب المصري الذي قدم كل الدعم للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب والتنمية.

تابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة في جاهزية عالية لتنفيذ كافة المهام التي يمكن أن تكلف بها، موضحا أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للكتيبة 101 يشير إلى أن مصر موجودة على الحدود بقوة.

