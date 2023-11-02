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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نشعر بقلق بالغ إزاء انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء سحب روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية: “نحث روسيا على الالتزام بعدم استئناف التجارب النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ووقعت روسيا على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000. 

وكان الهدف من المعاهدة أن تصبح الأداة الرئيسية للقانون الدولي لوقف أي نوع من التجارب النووية، ولكن حتى الآن لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على تصنيعها.

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وذكرت مذكرة للقانون أن التشريع يهدف إلى استعادة التكافؤ في التزامات الحد من الأسلحة النووية، ومع ذلك قالت موسكو إنه على الرغم من أن القانون يوفر أساسًا قانونيًا لـ روسيا لإلغاء التصديق، إلا أنه لا يعني أن البلاد تنسحب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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