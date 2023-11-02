خبير عسكري: احذروا خطورة حروب الجيل الرابع

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن القيادة السياسية تستهدف نشر المشروعات الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وليست مقتصرة على سيناء، من بينها حياة كريمة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بنهضة حقيقة في كافة المجالات.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جماعات الظلام نفذت 1329 عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة في سيناء منذ يونيو 2014 إلى يونيو 2017، واستطاعت القوات المسلحة بدعم من مشايخ وعواقل سيناء أن تدمر البينة الأساسية للجماعات الإرهابية وتقضي عليهم.

وتابع الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن المرحلة الأولى بتكلفة 600 مليار جنيه، بينما تصل المرحلة الثانية 363 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 300 مشروع.

وحذر محمد الشهاوى، من خطورة حروب الجيل الرابع التي تستهدف نشر الشائعات، وهو ما حذر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بعواقل ومشايخ سيناء.