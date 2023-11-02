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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو انتزعت مصر من براثن الجماعة الإرهابية

رضا فرحات
رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر،  ثورة 30 يونيو انتزعت مصر من براثن شر جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن التنمية التي حدثت في سيناء بعد استرداد مصر يعد عبور جديد.

وأشاد اللواء دكتور رضا فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بالمشروع القومي لتنمية سيناء وربطها بالدلتا، موضحا أن الآن أصبح هناك 6 أنفاق تربط سيناء بالدلتا، بالإضافة إلى شبكات المياه والكهرباء، وما حدث في سيناء من تنمية منذ 2014 حتى لآن يؤكد أن مصر تسير بخطى سريعة في عملية التنمية.

تابع نائب رئيس حزب المؤتمر، الدولة أنفقت أكثر من 600 مليار جنيه على تنمية سيناء، وجاء الآن دور أبناء سيناء والشركات لاستكمال استراتيجية التعمير ومشاركة الحكومة في عمليات التنمية من أجل حماية سيناء المستهدفة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية تعمير سيناء لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجيد الحرب داخل المدن، وهذا ما رأيناه في حربهم على قطاع غزة، موضحا أنه يجب أن تتجه بعض الكثافات السكانية من الدلتا للعمل في سينا وتعميرها.

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