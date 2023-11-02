طلبوا دقة زيادة.. موظفو شركة ميتا العالمية يأكلون الكشري في القاهرة

طلبوا دقة زيادة.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظفي شركة ميتا المالكة لفيسبوك وواتس اب وإنستجرام وهم في جولة ترفيهية داخل شوارع القاهرة وتناولهم وجبة كشري كتجربة للأكل التقليدي المصري.

وفي أجواء يسودها المرح، تجمع موظفي شركة ميتا داخل أحد محلات الكشري المصرية وطلبوا اطباق الكشري وتحدث معهم الشاب الموظف باللغة الإنجليزية ليشرح لهم مكونات الطبق بينما أعربوا عن سعادتهم.

وفي المقطع القصير الذي انتشر كالنار في الهشيم طلبت موظفة شركة ميتا دقة زيادة وارتدت تجربة الشطة المصرية وهربت عن سعادتها ومتعتها بالتجربة الفريدة.

وانهالت الاعجابات بالفيديو على موقع تيك توك بينما تصف الموظفة جودة الكشري وطعمه اللذيذ والمختلف عن باقي أنواع الطعام.

ويشرح الموظف مكونات الطبق من ارز ومكرونه وحمص وشعرية وبهرات مصرية ودقة وشطة في حالة من السعادة والفرح.

وفي سياق متصل، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات العالمية التي تدعم الجيش الإسرائيلي المحتل ضد غزة، والتأكيد على الاعتماد على استهلاك المنتج المحلي المصري.

وتسببت المقاطعة في انتعاش السوق المصري وانتشار المنتجات المحلية كبديل للمنتج الأجنبي في قطاع المأكولات والمشروبات الغازية