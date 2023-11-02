خبير: مؤشرات الاقتصاد المصري مبشرة رغم التحديات الجيوسياسية

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن التحدث في الاقتصاد العالمي وربطه من قبل وزيرة التخطيط في التقرير بالوضع المحلي هام جدا ويدل على نظرة الدولة المستقبلية والتزامها بالشفافية بإيضاح للبيانات للشعب بالكامل.

وأضاف احمد معطي في تصريحات ل صدى البلد أن الأرقام تعد مبشرة وسط الضغوط والتحديات الجوسياسية بالمنطقة والعالم، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الحالي تحدث عن العالم يعيش صدمة مزدوجة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الشرق الأوسط مما يتسبب على ضغوطات على الاقتصاد.

وبين أن قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو ٣.٨ إنجاز وسط الضغوطات المحلية والدولية، لافتا إلى أن ذلك إنجاز وسط التحديات المختلفة بالإضافة إلى استهداف الوصول إلى ٤.٢ العام المقبل مما يؤكد نجاح خطوات الحكومة وسط التحديات المختلفة.

وأكمل أن هناك إشارات إيجابية من عدة أنشطه منها الفنادق والمطاعم والتكنولوجيا وقناة السويس والاتصالات والشركات الناشئة.

وحول التضخم، أشار إلى أن حديث الوزيرة عن انخفاض التضخم بسبب مبادرة الغلاء جيد جدا وسط انخفاض، مشيرا إلى أن معدل البطالة يعد من المؤشرات الهامة لأي دولة وسط التحديات المختلفة هام جدا.

وعن الاستثمارات، أكد أن وصول تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار بنسبة زيادة ١٢.٨ بالمائة، لافتا إلى أن الأزمة فقط في قلة ارسال المصريين بالخارج.

وشدد لو أن المصريين بالخارج لو إعادوا إلى الإرسال كما كانت في المعدلات الطبيعية ستحل العديد من العديد من المشاكل الموجودة، موضحا أنه من البيانات المبشرة وجود فائض في ميزان المدفوعات بعدما كان عجز سابقا.

واختتم حديثه قائلا" هذا يدل على استبشار بالاقتصاد القومي وقدرته على امتصاص الأزمات المختلفة وسداد الديون بانتظام.