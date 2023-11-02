متخصصة بالشئون الإسرائيلية: المنطقة معرضة لحرب إقليمية

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الخبيرة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن المقاطعة سلاح قوي، وأمريكا نفسها تستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية، الشعوب العربية الآن تمنح قوة للمفاوض العربية، وترفض وجود إسرائيل بالمنطقة.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد،”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك مشروع قانون في الكنيست عن إعادة ترسيم الحدود حول تحليل دي إن إيه، كون الإسرائيليين كانوا مقيمين في مختلف دول العالم.

حزب الله

وتابعت الخبيرة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء حرب غزة، سيتم إثارة غضب لبناني ضد سلوك حزب الله، ليتم التوجه إلى حزب الله عسكريا وتصفيته، مشيرة إلى أن المنطقة معرضة لحرب إقليمية، في ظل الحديث عن اتفاقية سايكس بيكو الجديدة.







