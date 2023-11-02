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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية في مصر تكتسب أهمية كبيرة

صدى البلد

أكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية ، أن الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة في أي دولة ديمقراطية لأنها تعبر عن تداول السلطة وقدرة الشعب على الاختيار .

 

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وقال حسن سلامة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الانتخابات الرئاسية في مصر ذات أهمية كبيرة وأصبح هناك اهتمام من الشعب بالمشاركة بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس الدولة ".

 

 وأضاف حسن سلامة:" 3 من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة خرجوا من الأحزاب وهذا يدل على أهمية  دور الأحزاب السياسية في تقديم كوادر قادرة على المنافسة ".

 

 واكمل حسن سلامة:"  الأحزاب مازالت بحاجة إلى المزيد من الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية من أجل إثراء الحياة السياسية في مصر ".

 

 ولفت حسن سلامة:" الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبار للأحزاب السياسية في قدرتها على الانتشار الجغرافي والتواصل مع الجماهير واستقطاب مواطنين للدخول في هذه الأحزاب ".

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