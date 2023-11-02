أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية في مصر تكتسب أهمية كبيرة

أكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية ، أن الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة في أي دولة ديمقراطية لأنها تعبر عن تداول السلطة وقدرة الشعب على الاختيار .

وقال حسن سلامة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الانتخابات الرئاسية في مصر ذات أهمية كبيرة وأصبح هناك اهتمام من الشعب بالمشاركة بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس الدولة ".

وأضاف حسن سلامة:" 3 من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة خرجوا من الأحزاب وهذا يدل على أهمية دور الأحزاب السياسية في تقديم كوادر قادرة على المنافسة ".

واكمل حسن سلامة:" الأحزاب مازالت بحاجة إلى المزيد من الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية من أجل إثراء الحياة السياسية في مصر ".

ولفت حسن سلامة:" الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبار للأحزاب السياسية في قدرتها على الانتشار الجغرافي والتواصل مع الجماهير واستقطاب مواطنين للدخول في هذه الأحزاب ".