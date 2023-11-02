الحكومة الفلسطينية: ما تقوم به المقاومة أمر طبيعي للدفاع عن نفسها

قال سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن المقاومة الفلسطينية تقوم بواجبها في الدفاع عن نفسها وعن أبناء شعبها، طالما هناك توغل لآليات الاحتلال بغض النظر عن أهداف الاحتلال من هذا التوغل، سواء كان اجتياح بري كامل أو مناطق محدودة.

الحكومة الفلسطينية تبرز جرائم العدوان

وأضاف "معروف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الخميس، أن المقاومة تدافع عن أبناء شعبها، وتتصدى لكل محاولات الاحتلال، لافتا إلى أنه يجب على العالم النظر لما يحدث من محرقة متواصلة لليوم الـ 25 على التوالي، الاحتلال يمارس حرب إبادة جماعية وجريمة تطهير عرقي واضحة أمام العالم.

وتابع، أنه يوجد أكثر من 10500 ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض، وأكثر من 22 ألف من الجرحى والمصابين، وأكثر من 200 ألف من المباني تدمرت بسبب العدوان، و35 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، فضلا عن 10 آلاف من المؤسسات الخدمية والعامة، وأكثر من 200 مدرسة خرجت عن الخدمة، "القصف طال كل مناحي الحياة في غزة، والاحتلال الذي يقصف غزة بكميات هائلة، ويبيد أحياء مدنية بالكامل مثلما حدث في مخيم جباليا، وهو مخيم للاجئين، بل الأكثر اكتظاظا باللاجئين".