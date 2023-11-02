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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 102 شحنة مساعدات

ارشيفي
ارشيفي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه 102 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.

 

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد  أن "القوات الإسرائيلية استهدفت طاقم سيارة إسعاف بعدة طلقات نارية خلال عمليات انتشالهم ضحايا القصف الإسرائيلي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة". 

وقال في بيانه: "إن القوات الإسرائيلية استهدفت طاقم سيارة إسعاف بعدة طلقات نارية خلال أدائهم واجبهم الإنساني في انتشال القتلى والجرحى من شارع الرشيد غرب مدينة غزة. ما أدى إلى إصابة طاقم المسعفين، علاء الدريوي بطلق ناري في اليد وشظايا في الرأس وبهاء بدر الدين بطلق ناري في القدم".


وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة  أن " 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف".

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