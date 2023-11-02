عمر عبدالعزيز: حان وقت التكاتف لإنتاج عمل فني كبير يوثق القضية الفلسطينية

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن إسرائيل ليست حمل صراعات طويلة الأجل.

وأضاف عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "جرائم الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين واضح للجميع، وهناك دول بدأت في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأردف عمر عبد العزيز: "نحن بحاجة لأعمال فنية ترصد معاناة الفلسطينيي.. هذا وقت التكاتف لإنتاج عمل فني كبير يوثق القضية الفلسطينية".

وشدد المخرج: "لازم أفلام تتعمل عن المآسي الموجودة في فلسطين، لأننا مهملين للقضية الفلسطينية في أعمالنا الفنية".

