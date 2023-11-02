عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر عبدالعزيز: حان وقت التكاتف لإنتاج عمل فني كبير يوثق القضية الفلسطينية

المخرج الكبير عمر
المخرج الكبير عمر عبد العزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن إسرائيل ليست حمل صراعات طويلة الأجل.

txt

فلسطين.. القسام تتوعد قوات الاحتلال وتكشف حجم الخسائر في صفوف العدو

txt

تامر أمين: ما يحدث في فلسطين امتحان للعرب لإثبات مواقفهم

وأضاف عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "جرائم الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين واضح للجميع، وهناك دول بدأت في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل".

 

وأردف عمر عبد العزيز: "نحن بحاجة لأعمال فنية ترصد معاناة الفلسطينيي.. هذا وقت التكاتف لإنتاج عمل فني كبير يوثق القضية الفلسطينية".

 

وشدد المخرج: "لازم أفلام تتعمل عن المآسي الموجودة في فلسطين، لأننا مهملين للقضية الفلسطينية في أعمالنا الفنية".
 

المخرج عمر عبد العزيز إسرائيل المخرج الكبير عمر عبد العزيز الكيان الصهيونى القضية الفلسطينية رئيس اتحاد النقابات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ