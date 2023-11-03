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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل زيادتها للضعف.. وسائل حديثة تسهل دفع المخالفات المرورية

أرشيفية
أرشيفية

يقدم موقع صدى البلد، كيفية دفع مخالفات المرور 2023،بشكل إلكتروني قبل زيادتها للضعف، أثناء تكرار المخالفة في نفس المدة.

ويبحث عدد كبير من أصحاب السيارات، عن كيفية دفع مخالفات السيارات بشكل إلكتروني، لتسهيل عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات.

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر

ويمكن دفع مخالفات المرور  لمن لديه  “فيزا”،باتباع الخطوات التالية:-

 من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى  كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام أو حروف وأرقام

تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات

التعرف على  قيمة مخالفات المرور

بعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد

عليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع

 بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية التي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

كيفية دفع مخالفات المرور

 

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري


دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

كيفية دفع مخالفات المرور

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد


يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد بتقديم البطاقة  الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود  مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر

ويمكن دفع مخالفات المرور  لمن لديه  “فيزا”،باتباع الخطوات التالية:-

 من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى  كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام أو حروف وأرقام

تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات

التعرف على  قيمة مخالفات المرور

بعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد

عليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع

 بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية التي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

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