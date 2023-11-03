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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا MK III رودستر الأسطورية تعود من جديد .. صور

كوبرا MK III رودستر 
كوبرا MK III رودستر 

تخطط شركة سوبر فورمانس الأمريكية، للاحتفال بالذكرى الثلاثين على تأسيسها، بإصدار خاص يعتمد على الايقونة كوبرا رودستر، والتي تأخذ اللقب MK III، حيث يتم طرحها عبر 30 نموذجًا بهذه المناسبة، مع شراكة تجمع بينها وبين كارول شيلبي لايسنسينج.

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كوبرا MK III رودستر الأسطورية تعود من جديد

كوبرا MK III رودستر 

استطاعت السيارة MK III رودستر أن تخطف انظار الجميع داخل فعاليات معرض SEMA الذي تم انعقاده هذا الاسبوع، بعد أن ظهرت بمفهوم السقف المكشوف، مع الطابع الكلاسيكي الفريد، مع حزمة من التجهيزات القوية.

وتأتي السيارة MK III رودستر بقدرات تتخطى شيلبي كوبرا 427، والتي تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 7 لترات، مع قوة اجمالية قدرها 425 حصانا، وقدرة على التسارع الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة في 4 ثوان.

كوبرا MK III رودستر 

بينما تظهر النسخة MK III رودستر صاحبة الذكرى الـ 30، بجنوط رياضية كبيرة الحجم، حيث يصل قياسها إلى 18 إنش، ومجموعة من العدادات، مع أحزمة أمان باللون الاحمر، وفرش للمقاعد مصنوع من جلد الكانتارا، ومفهوم ثنائي المقاعد، يتناسب مع هذه السيارة الانيقة.

وتأتي السيارة MK III رودستر بمصابيح أمامية دائرية الشكل، تعمل بتقنية LED، مع إطارات معدنية بالحواف، ومصابيح اشارة أمامية، ومرايات معدنية تتميز بشكلها الدائري مغطاة بالمعدن ايضا، مع رفارف أمامية وخلفية مقعرة، وفتحة تهوية أمامية متوسطة الحجم.

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