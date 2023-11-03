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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات فرنسية "زيرو" في مصر..سعر ارخص سيارة تقدمها هيونداي "اعرف سعرها"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أوبل كروس لاند 2024 بأسعار جديدة في مصر .. صور

ارتفعت من جديد أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري، مع بداية شهر نوفمبر الجاري، شهدت هذه النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية، زيادة سعرية بقيمة قدرها 80 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما زادت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

 

مرسيدس E 200 موديل 2023 بحالة الزيرو وبهذا السعر

حققت إصدارات شركة مرسيدس شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والمحلية، لما تمتلكه من تاريخ عريق، وإصدارات تتسم بالقوة والفخامة، إلى جانب التقنيات العصرية الخاصة بكل طراز وجيل يحمل شعار النجمة الثلاثية.

 

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر .. صور

تقدم السيارة هيونداي اكسنت RB بأسعار جديدة داخل السوق المصري، حيث شهدت زيادة إجمالية بقيمة قدرها 30 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي الارخص سعرا من إصدارات هيونداي المطروحة محليًا بين موديلات 2024.

 

أرخص 5 سيارات فرنسية "زيرو" في مصر.. صور

تتنوع السيارات المطروحة في مصر، بين التجهيزات الفنية والتقنية، والتصميمات، بالإضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها إصدارات الصانع الفرنسي، اشهرها طرازات شركة بيجو وستروين، وشركة رينو.

 

سعر فولكس فاجن ID 4 الكهربائية في مصر 2023.. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة عالميًا ومحليًا، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الإصدارات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية ومنهات النسخة الشهيرة ID 4.

 

بـ 310 الف جنيه ...شيري تطرح أصغر سيارة كهربائية جديدة |صور

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة Little Ant، والتي تنطلق من جناح شيري نيو إنرجي وهو الفرع المتخصص في تصنيع السيارات الكهربائية.

 

زيادة 70 ألف جنيه في أسعار أوبل موكا 2024 .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات اوبل الالمانية المقدمة بالسوق المصري، باقة من الزيادات السعرية الجديدة، منها النسخة موكا 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث شهدت هذه السيارة زيادة اجمالية قدرها 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة في مصر.

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