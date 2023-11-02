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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مركز القاهرة للدراسات: تحرك أسعار النفط يؤثر على أسعار الغذاء العالمية

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تحرك أسعار النفط سيؤثر على أسعار الغذاء العالمية بشكل كبير.

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وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "استمرار حرب غزة سيؤثر بالسلب على أسعار السلع والبضائع".

 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن هناك خسائر يومية حوالي 260 مليون دولار في اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة، موضحا أن حرب غزة أثرت بشكل سلبي على حركة السياحة في سيناء.

عبد المنعم السيد اسعار النفط الدكتور عبد المنعم السيد أسعار الغذاء العالمية حركة السياحة اسعار السلع

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