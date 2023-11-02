مدير مركز القاهرة للدراسات: تحرك أسعار النفط يؤثر على أسعار الغذاء العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تحرك أسعار النفط سيؤثر على أسعار الغذاء العالمية بشكل كبير.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "استمرار حرب غزة سيؤثر بالسلب على أسعار السلع والبضائع".

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن هناك خسائر يومية حوالي 260 مليون دولار في اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة، موضحا أن حرب غزة أثرت بشكل سلبي على حركة السياحة في سيناء.