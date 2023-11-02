عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 أضعاف مأساة كهرمان مرعش.. تحذير عاجل من زلزال مدمر في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 7.9 درجة علي مقياس ريختر في منطقة مرمرة في تركيا، مشيرا إلي أن الخسائر البشرية قد تكون أكثر بمقدار 2-3 عما كانت عليه خلال مأساة فبراير في كهرمان مرعش.

وقال موريواكي، الذي شارك في ندوة نظمت في أديامان التركية، إن "منطقة مرمرة تتوقع زلزالا خطيرا للغاية، يمكن أن تصل قوته إلى 7.9 درجة علي مقياس ريختر أو أعلى".

وأضاف: "إذا كانت التربة سيئة، فمن الضروري معرفة ما إذا كان هناك تصريح لبناء المبنى أم لا، ولسوء الحظ، هناك العديد من المباني غير المرخصة في تركيا".

ويدرس الخبير الزلازل المحتملة في بينجول وكارلوفو وبيتليس وموس ومرمرة وإزمير.

وقال موريواكي: "على أية حال، تركيا واليابان هما نفس الشيء، يمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان... ويجب أن نكون مستعدين دائمًا لذلك".

وأضاف أنه لا يعتقد أن الزلازل التي حدثت يوم 6 فبراير ستتكرر في جنوب شرق تركيا.

تركيا تعرض علاج المرضى بعد نفاد الوقود من مستشفى السرطان الوحيد بغزة

تركيا وإيران تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وقال خبير الزلازل الياباني: “لا أعتقد أنه سيكون هناك زلزال في المنطقة التي وقع فيها زلزال 6 فبراير، باستثناء الهزات الارتدادية… وفي منطقة بحر مرمرة يمكن أن يكون هناك ضحايا أكثر بمقدار 2-3 مرات من زلزال 6 فبراير وقد يصبح الأمر شديد الخطورة".

وشدد موريواكي على أن "الزلزال الذي سيقع في مرمرة سيكون قوي للغاية. ولسوء الحظ، هناك الكثير من السكان هناك”.

تركيا زلزال زلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف حقيقة استعدادها للمشاركة في العدوان الإسرائيلي على غزة

شكري يعلق على وثيقة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلي سيناء: اقتراح مثير للسخرية

بسبب تصعيد حزب الله.. إيران مهددة بالتعرض لهجمات مباشرة ومدمرة

جيش الاحتلال يعلن موقفه من وقف إطلاق النار.. ويكشف عن حصيلة موتاه

بيان عاجل من أمريكا بشأن تدخل حزب الله بكامل قوته ضد إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة

هيئة البث الإسرائيلية: مناقشات مع أمريكا بشأن هدنة إنسانية لإطلاق سراح رهائن

أمريكا: نشعر بقلق بالغ إزاء انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ