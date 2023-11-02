3 أضعاف مأساة كهرمان مرعش.. تحذير عاجل من زلزال مدمر في تركيا

حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 7.9 درجة علي مقياس ريختر في منطقة مرمرة في تركيا، مشيرا إلي أن الخسائر البشرية قد تكون أكثر بمقدار 2-3 عما كانت عليه خلال مأساة فبراير في كهرمان مرعش.

وقال موريواكي، الذي شارك في ندوة نظمت في أديامان التركية، إن "منطقة مرمرة تتوقع زلزالا خطيرا للغاية، يمكن أن تصل قوته إلى 7.9 درجة علي مقياس ريختر أو أعلى".

وأضاف: "إذا كانت التربة سيئة، فمن الضروري معرفة ما إذا كان هناك تصريح لبناء المبنى أم لا، ولسوء الحظ، هناك العديد من المباني غير المرخصة في تركيا".

ويدرس الخبير الزلازل المحتملة في بينجول وكارلوفو وبيتليس وموس ومرمرة وإزمير.

وقال موريواكي: "على أية حال، تركيا واليابان هما نفس الشيء، يمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان... ويجب أن نكون مستعدين دائمًا لذلك".

وأضاف أنه لا يعتقد أن الزلازل التي حدثت يوم 6 فبراير ستتكرر في جنوب شرق تركيا.

وقال خبير الزلازل الياباني: “لا أعتقد أنه سيكون هناك زلزال في المنطقة التي وقع فيها زلزال 6 فبراير، باستثناء الهزات الارتدادية… وفي منطقة بحر مرمرة يمكن أن يكون هناك ضحايا أكثر بمقدار 2-3 مرات من زلزال 6 فبراير وقد يصبح الأمر شديد الخطورة".

وشدد موريواكي على أن "الزلزال الذي سيقع في مرمرة سيكون قوي للغاية. ولسوء الحظ، هناك الكثير من السكان هناك”.