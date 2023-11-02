مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يشيد بمؤتمر اتحاد المستثمرات: يهدف للعمران

أشاد د. أسامة الحديدى مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الاليكترونية، بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، الذي ينظمه الاتحاد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، وجامعة الدول العربية، تحت عنوان: “الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. فرص وتحديات” برئاسة د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

ونقل الحديدي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر ممثلا عن الأزهر الشريف، نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معربا عن شكره لتوجيه الدعوة للأزهر الشريف للمشاركة فى أعمال المؤتمر.

وأشار الحديدى في كلمته إلى أهمية الاهتمام بالصناعة وإتقان تلك الصناعة كما جاء فى الأديان السماوية المختلفة، مشيدا بدور المؤتمر الذى يهدف إلى العمران والتنمية للدول والشعوب .