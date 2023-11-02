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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس اتحاد المستثمرات العرب: تأسيس شركة قابضة لنقل التكنولوجيا من صربيا لمصر

د. هدى يسى
د. هدى يسى

ألقت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، الضوء حول المشروعات الاستثمارية التى سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكات المتعددة.

وأضافت رئيس اتحاد المستثمرات خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فعالياته  بمدينة شرم الشيخ، "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات"، أن من أهم الشراكات التي سيتم إنشائها الفترة المقبلة تأسيس شركة قابضة فى بلجيكا فى مجال الاستيراد والتصدير إلى جانب شركة أخرى لنقل التكنولوجيا من صربيا لمصر وتجرى حاليا خطوات تأسيس المصنع الخاص بها ومن المنتظر خلال العام الجديد تفتتح اعمالها.

وأشارت إلى أن هناك تدريب وفتح فرص عمل جديدة تصل إلى 2000 فرصة عمل لتحقيق تنمية مستدامة ودعم الشباب.

وأوضحت أن هناك عدة مصانع سيتم افتتاحها فى السعودية منتصف العام القادم فى قطاع الاستثمار والمزايا الاستثمارية المقدمة للاستفادة منها .

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