عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: خروج حاملي الجنسيات المزدوجة نجاح للدبلوماسية المصرية

معبر رفح
معبر رفح

كشف محمد الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، عن سُبل وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

حاملو الجنسيات المزدوجة يثمنون جهود مصر لتيسير عبورهم

حاملو الجنسيات المزدوجة يشكرون مصر لتسهيل دخولهم أراضيها

قال الشيمي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن نجاح خروج أفراد يحملون جنسيات أخرى من غزة عبر معبر رفح البري "نجاح باهر للدبلوماسية المصرية".

 

وأضاف أن هذه الخطوة نجاح للدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، موضحًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية واعية وواضحة ومدروسة وثابتة في أكثر من اتجاه.

 

أشار إلى أن ثوابت التحرك المصري في القضية الفلسطينية، أكد عليها الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

أستاذ الجنسيات المزدوجة قطاع غزة اخبار التوك شو معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ