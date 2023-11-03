أستاذ علاقات دولية: خروج حاملي الجنسيات المزدوجة نجاح للدبلوماسية المصرية

كشف محمد الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، عن سُبل وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

قال الشيمي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن نجاح خروج أفراد يحملون جنسيات أخرى من غزة عبر معبر رفح البري "نجاح باهر للدبلوماسية المصرية".

وأضاف أن هذه الخطوة نجاح للدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، موضحًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية واعية وواضحة ومدروسة وثابتة في أكثر من اتجاه.

أشار إلى أن ثوابت التحرك المصري في القضية الفلسطينية، أكد عليها الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.