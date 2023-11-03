الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما.. والبنتاجون: نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

البنتاجون: نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مواصلة إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

منظمة الاتحاد العربي: الرئيس السيسي اتخذ إجراءات هامة لدعم الصناعة

أكد المهندس توفيق عمر المتحدث الرسمي لمنظمة الاتحاد العربي، أن الرئيس السيسي يدعم الصناعة المصرية دائما ما يعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها التسهيل على أصحاب المصانع.

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

قال سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه منذ ثلاثة أيام ويوجد تحركات لجيش الاحتلال ومناورات برية تتم على أكثر من محور في قطاع غزة، سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو في جنوب غزة، وحتى الآن يمكن القول أن كل تلك المناورات تتم في مناطق قريبة من الحدود مع الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وغالبيتها تتم في مناطق زراعية مفتوحة ليست مأهولة بالسكان.

أنكروا وجود الهيكل.. من هم المؤرخون اليهود الجدد؟

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن المؤرخين الجدد هم مجموعة من المؤلفين اليهود الموضوعيين، والذين رغم انتمائهم لإسرائيل إلا أن روايتهم التي توصلوا إليها تقترب من الروايات العربية والفلسطينية فيما يتعلق بحرب 48 والانتداب البريطاني والمبالغات التي ذكرت حول إقامة الوطن القومي لليهود.

مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة في جاهزية عالية لتنفيذ كافة المهام المطلوبة

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن رجال الجيش الثاني الميداني دائما عند حسن ظن الشعب المصري وعلى قدر كبيرة من الكفاءة والتميز ويقف بجانبهم رجال الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، لحماية أمن مصر القومي وصيانته.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأمور داخل غزة تزداد سوءا بسبب القصف المستمر

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الصحة: جميع المصابين الفلسطينيين يتلقون رعاية طبية فائقة

أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن وزارة الصحة، أعلنت استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح.

مصطفى بكري: مصر هدفها الأساسي الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تتحدث بوجه واحد ولسان واحد ولن تغير ذلك وموقفها واضح في القضية الفلسطينية، وهو مبدأ دعم ومساعدة الأشقاء.

حاملو الجنسيات المزدوجة يثمنون جهود مصر لتيسير عبورهم

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، مجموعة من اللقاءات مع حاملي الجنسيات المزدوجة الذين عبروا معبر رفح البري.

سفارة أمريكا بالقاهرة : الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تهجير الفلسطينيين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن إليزابيث جونز، القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر أكدت أن بلادها ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

الصحة العالمية: مصر تقدمت بكثير من المبادرات لإنقاذ أهالي غزة.. فيديو

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قصف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة خرق واضح للقانون الدولي.