عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما.. والبنتاجون: نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

البنتاجون: نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مواصلة إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

منظمة الاتحاد العربي: الرئيس السيسي اتخذ إجراءات هامة لدعم الصناعة

أكد المهندس توفيق عمر المتحدث الرسمي لمنظمة الاتحاد العربي، أن الرئيس السيسي يدعم الصناعة المصرية دائما ما يعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها التسهيل على أصحاب المصانع.

 

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

قال سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه منذ ثلاثة أيام ويوجد تحركات لجيش الاحتلال ومناورات برية تتم على أكثر من محور في قطاع غزة، سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو في جنوب غزة، وحتى الآن يمكن القول أن كل تلك المناورات تتم في مناطق قريبة من الحدود مع الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وغالبيتها تتم في مناطق زراعية مفتوحة ليست مأهولة بالسكان. 

 

أنكروا وجود الهيكل.. من هم المؤرخون اليهود الجدد؟

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن المؤرخين الجدد هم مجموعة من المؤلفين اليهود الموضوعيين، والذين رغم انتمائهم لإسرائيل إلا أن روايتهم التي توصلوا إليها تقترب من الروايات العربية والفلسطينية فيما يتعلق بحرب 48 والانتداب البريطاني والمبالغات التي ذكرت حول إقامة الوطن القومي لليهود.

 

مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة في جاهزية عالية لتنفيذ كافة المهام المطلوبة

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن رجال الجيش الثاني الميداني دائما عند حسن ظن الشعب المصري وعلى قدر كبيرة من الكفاءة والتميز ويقف بجانبهم رجال الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، لحماية أمن مصر القومي وصيانته.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأمور داخل غزة تزداد سوءا بسبب القصف المستمر

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف.

 

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الصحة: جميع المصابين الفلسطينيين يتلقون رعاية طبية فائقة

أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن وزارة الصحة، أعلنت استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح.

 

مصطفى بكري: مصر هدفها الأساسي الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تتحدث بوجه واحد ولسان واحد ولن تغير ذلك وموقفها واضح في القضية الفلسطينية،  وهو مبدأ دعم ومساعدة الأشقاء.

 

حاملو الجنسيات المزدوجة يثمنون جهود مصر لتيسير عبورهم

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، مجموعة من اللقاءات مع حاملي الجنسيات المزدوجة الذين عبروا معبر رفح البري.

 

سفارة أمريكا بالقاهرة : الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تهجير الفلسطينيين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن إليزابيث جونز، القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر أكدت أن بلادها ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

 

الصحة العالمية: مصر تقدمت بكثير من المبادرات لإنقاذ أهالي غزة.. فيديو

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قصف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة خرق واضح للقانون الدولي.

غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ