خبيرة اقتصاد: التوسع في ترشيد الإنفاق العام ضروري بسبب الالتزام بسداد الديون

قالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي، مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن ترشيد الانفاق العام في هذا الوقت أمر ضروري، بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، والتزام مصر بسداد الديون في الوقت الحالي.

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك بعض القطاعات التي من الممكن أن نرشد الانفاق فيها بجانب القطاعات التي ذكرتها الحكومة، وتتمثل في أموال صناديق المحافظات والموجهة لاصلاح الطرق، حيث إن هذا القطاع يهدر الكثير من الاموال بسبب اعادة اصلاح نفس الطريق اكثر من مرة بدون داع لذلك.

وأشارت الخبير الاقتصادي إلى أن توسيع مجالات ترشيد الانفاق ضرورة ملحة في الوقت الحالي، بسبب ما يشهده العالم من حروب و صراعات، وحاجتنا إلى الحفاظ على مواردنا، وعدم إهدارها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.