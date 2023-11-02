في طريقها لجنين.. إطلاق النار على قوة مترجلة لجيش الاحتلال

نقلت شبكة قدس عن مصادرها أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية في طريقها إلى جنين، بعد اكتشاف المقاومين لقوة خاصة إسرائيلية والاشتباك معها في حي الهدف.

وذكرت المصادر : مقاومون اكتشفوا حافلة صغيرة ومركبة أخرى تقل جنود القوات الخاصة، وانتظروا بدء ترجلهم ثم أطلقوا النار تجاههم.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام في وقت سابق أعلنت أن عناصرها نفذت هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة.

كما استهدفت عناصر الكتائب أيضا جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة "TBG"، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.