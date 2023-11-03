حقوق الإنسان بالنواب بصدد إرسال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين للبرلمان الأوروبي|تفاصيل

قالت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجس النواب، إننا بصدد جمع ملف كامل يضم جميع الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأضافت نانسي نعيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اجتمعنا بكافة منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون حقوق الإنسان، موضحة أنه جار توثيق أعداد القتلى أنواعهم المختلفة من أطفال ونساء وشيوخ وإرسالها إلى البرلمان الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت عضو لجنة حقوق الانسان بمجس النواب، بضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن لتصفية القضية الفلسطينية.

