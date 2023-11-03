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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية تنظم ندوة عن المخاطر الطبيعية للحد من الكوارث.. غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم العالي توضح اخر موعد للتقديم علي خدمات المرحلة الجامعية للطلاب الوافدين.. تفاصيل

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه للإقبال الشديد علي الدراسة في مصر فقد اصبح أخر موعد للتقديم علي خدمات (للمرحلة الجامعية) فيما يخص التحويل من الخارج 30 نوفمبر  بينما إعادة الترشيح ونقل قيد وتحويل من الداخل يون اخر موعد له هو 9 نوفمبر.

 

غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس ”Career Week 2023”
تنطلق يوم السبت القادم  فعاليات الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس ” Career Week 2023 ” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس  جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

 

جامعة حلوان تعلن بدء مسابقة العباقر ١ ديسمبر ٢٠٢٣
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

 

البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن المخاطر الطبيعية للحد من الكوارث
ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ندوة مع ادارة الزلازل المركزية، وتكون بعنوان " التكنولوجيا المتقدمة في التخفيف من حدة الكوارث"، بمقر المعهد بحلوان.

 

انطلاق مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس
تنظم  جامعة عين شمس غدا فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان "التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، الدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

 

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