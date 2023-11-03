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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: تسهيل إجراءات الحصول على قرض باب رزق بأقل فائدة

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي

كشف خالد بدر الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، تفاصيل توقيع مصرفه برتوكول تعاون مع e& مصر، لافتا إلى أنهم يستهدفون دائما تحسين جودة الحياة في الريف المصري وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات للعملاء في جميع قرى ومراكز محافظات مصر.

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مستمرون في نشر قوافل التوعية والثقافة المصرفية على مستوى الجمهورية، وإتاحة التمويلات اللازمة للأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق الشمول المالي وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية.

تابع الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، نتيح قروض بفائدة بسيطة لا تمثل عبء على العملاء وإجراءات سهلة لتمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين من تحقيق أحلامهم وإقامة مشروعاتهم من خلال برنامج باب رزق.
 

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