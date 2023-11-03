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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023، بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".


أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,530 جنيهًا للبيع و 2,560  جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,891 جنيها للبيع و 2,926 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,169 جنيهًا للبيع و 2,194 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,687  جنيهًا للبيع و 1,707 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,240 جنيها للبيع و 20,480 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 89,923 جنيها للبيع 90,990 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو  الذهب حوالي 2,891,429 جنيها للبيع، و 2,925,714 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.


معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب أسعار الذهب اليوم المصنعية والدمغة جرام الذهب عيار 14 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار

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