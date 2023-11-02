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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس كورونا يتسبب في أضرار دائمة للدماغ.. تعرف على التفاصيل

كورونا
كورونا

يتعافى العالم من وباء كورونا الذي اجتاح معظم دول الأرض، بينما كشفت مجموعة من الباحثين عن أن تفشي وباء كورونا تسبب في ضرر دائم لصحة الدماغ لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر، بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس أم لا.

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ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، وجدت الدراسة، التي أجريت على 3142 شخصا، أن الوظيفة الإدراكية والذاكرة العاملة لدى كبار السن تراجعت بسرعة كبيرة خلال السنة الأولى من الوباء بين مارس 2020 وفبراير 2021، حتى في حالة عدم إصابتهم بالفيروس.

واستمر هذا الأمر حتى عام 2022، ما يشير إلى أن التأثير استمر بعد انتهاء عمليات الإغلاق الأولية.

وتعد هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها التي تربط الوباء بشكل عام بالتدهور المعرفي المستمر.

وقال الباحثون إن تسارع التدهور المعرفي تفاقم بعد تفشي كورونا بسبب عدد من العوامل من بينها زيادة الشعور بالوحدة والاكتئاب، وقلة ممارسة الرياضة وزيادة استهلاك الكحول، فضلا عن آثار المرض نفسه.

ونشرت الدراسة، التي قادتها جامعة إكستر وكلية كينغز كوليدج لندن، في مجلة «لانسيت» الصحية.

لكن فريق الدراسة لفت إلى أنها كانت قائمة على الملاحظة فقط، لذا لم تتمكن من إثبات السبب في هذه العلاقة بشكل علمي بحت.

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