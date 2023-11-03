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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يدافع عن الفريق: أقف جنب ناديك وشجعه

صدى البلد

كشف نجم الأهلي السابق ماهر همام مجموع مباريات الأهلي  في الدوري الإفريقي عبر حسابه  بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : مافيش فريق في العالم بيكسب دائماً .. زي ما في مكسب طبعاً في خساره ، وزي ما الفرقه دي جابتلنا 5 بطولات تاريخيه الموسم اللي فات طبيعي ان يبقي موجود خساره لبطوله او اتنين ، أكبر فرق العالم بتقع وتقوم تاني وفي اللي بقاله سنين مش عارف يقوم تاني ، بينما النادي الأهلي عنده ميزه انه مابيقعش بيخسر بطوله بيكسب قدامها 10 ماتسمعش للإعلام المُتناقض أسمع لصوتك اللي بيقولك ان الأهلي هيفضل الأهلي طوال الحياه، أقف جمب فريقك وشجعه عشان يُخرج ويعدي الفتره دي ويقوم تاني.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وأضاع علي معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

ماهر همام الدوري الافريقي الاهلي و صن دوانز

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