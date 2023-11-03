مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن غرامة محمود كهربا

اعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجاة بشأن غرامة محمود كهربا لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونيه ببرنامج اللعيب عبر قناة”mbc مصر

وقال مهيب عبد الهادي :فلوس كهربا في البنك، وجاهزه على التحويل للزمالك، بالدولار طبعا، لكن المشكله في التفاوض بشأن فائدة الفلوس وغرامه التأخير المقدرة بحوالي 400 ألف دولار، لكن الـ2 مليون دولار في البنك”.

وتابع : لو الزمالك وافق يتنازل عن غرامة التأخير، الصبح يبقى عنده 2 مليون دولار”، ولو موافقش الزمالك والموضوع غير قانوني فالامور هتطول”.

واضاف :عمرو ادهم مع محامي كهربا يتناقشوا لو الامر اصبح قانوني ، لكن لو تشيل غرامات التأخير، الفلوس تسمع في الحساب ويبقى معك 2 مليون دولاز.