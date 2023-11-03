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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع موسيماني ومستحقات اللاعبين المتأخرة

صدى البلد

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تفاوض الزمالك مع بيتسو موسيماني.

 

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيوية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة وندعم الجهاز الفني بقوة وندعم اللاعبين، كما أنني عقدت اجتماعًا مع اللاعبين برفقة حسين السيد".

 

وتابع: "لم يكن هناك جلسة خاصة مع أوسوريو الجلسة كانت مع الجهاز الفني واللاعبين، كان هناك روح لدى اللاعبين .

 

و استكمل : مجلس الزمالك يسير في كل الاتجاهات لإنقاذ النادي والمقبل سيكون أفضل.

 

واضاف: "جميع اللاعبين بلا استثناء لديهم التزامات والموسم الحالي لم يتقاضوا أي شيء من مستحقاتهم من الموسم الماضي ، محمود علاء و اوباما مخدوش اي حاجة منذ عودتهم من الاعارة.

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