واحد حط صباعه في عينه فقعها.. فرج عامر ينتقد دعوات مقاطعة الشركات الأجنبية

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : المقاطعة للاسف ،،زي واحد حط صباعه في عينه فقعها ، لان محدش متأثر غير الاقتصاد القومي ، كل هذة العلامات التجارية اصحابها مصريين واللي بيشتغلوا من العامل للمدير مصريين ، ، والمصانع اللي ورا هذه المنتجات كلها مصريين وهذة المنتجات هي الاكثر مطابقة لسلامة الغذاء والمضمونة صحيا وفنيا ، فلا تنجرف ورا من يضربك في مقتل ، اقتصاد بلدك ووظيفة ابنك او بنتك وصحة العيلة من اولها لآخرها . اذا كنت عايز تقاطع فعلا لاتتفرج علي الدوريات الأوروبية ولا تشجعها !!!!،

وانتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه ان بوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، ان فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا زنب له بأي حال من الأحوال.