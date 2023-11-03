لافتة إنسانية غير متوقعة من الأميرة كيت تثير الجدل .. شاهد

في لحظة تدفئ القلب للأميرة كيت أثناء زيارتها لاسكتلندا لمؤسسة Outfit Moray الخيرية جانبها الأمومي حيث طمأنت أحد الأطفال الذين سقطت دراجته، وقالت إن ذلك "جزء من التعلم".

وفقا لموقع اكسبريس ظهرت الأميرة كيت بصحبة صبي سقط من دراجته وحاولة الأميرة تهدئته قائلة إن ذلك "جزء من التعلم".

قد جلست الأم الملكية على ركبتيها إزاء ثلاثة أطفال لتشجيع الصبي الصغير وقالت: "هل أنت بخير؟ انت شجاع جدا."

ثم سألته عن مكان دراجته، فأشار إليها الصبي الخجول بالمركبة التي سقطت ثم شجعته الأميرة الجميلة على "القفز" و"المحاولة مرة أخرى".

الأميرة كيت والصبي الصغير

ولاقت تلك اللأفتة الأنسانسة من قبل الأميرة قبول كبير من قبل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لفتتها الأمومية المؤثرة.



وظهرت الأميرة وهي ترتدي سترة فوق سترة سوداء ذات ياقة عالية، وبنطلون جينز أسود وأحذية ريس