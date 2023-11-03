تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ رضا سليم

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي رضا سليم بتصريحات أشرف نهاد محرم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد شوبير : ملعب أون تايم | د. أشرف نهاد محرم "رضا سليم يبدأ التأهيل بعد أسبوع ويبدأ التدريب بالكرة عقب اسبوعين أو ثلاثة بعيداً عن الالتحامات، وكلنا أمل في العودة سريعاً قبل 3 شهور.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وأضاع علي معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.