تجدد القصف الإسرائيلي بمحيط مستشفى القدس في غزة | فيديو

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن انفجارات دوت بمحيط مبنى مستشفى القدس في غزة، صباح الجمعة، جراء تجدد القصف الإسرائيلي

وأظهر فيديو حالة من الرعب والهلع عاشها النازحون في مستشفى القدس، وسط قصف إسرائيلي استمر من مساء الخميس إلى صباح الجمعة.

ومساء أمس، قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر خلف حتى الآن أكثر من 11 ألف ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

وأضاف أن 214 مدرسة تضررت جراء القصف الإسرائيلي و45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما دمر القصف الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت الخدمية العامة، بحسب مكتب الإعلام التابع لحماس.