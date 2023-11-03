مطالبة الرئيس السيسي بموقف دولى حازم لحقن الدماء وإيصال المساعدات إلى غزة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بموقف دولى حازم لحقن الدماء وإيصال المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه مجمع المدارس بالقرية الكونية بحدائق أكتوبر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان/ الرئيس يطالب بموقف دولى حازم لحقن الدماء وإيصال المساعدات إلى غزة/، قالت صحيفة/الأهرام/، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة تحرك المجتمع الدولى بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلا عن التدمير الواسع الذى يشهده القطاع، الذى يتطلب موقفا دوليا حازما، يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى أمس، من «مارك روته» رئيس الوزراء الهولندى، تناول مستجدات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة.



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الرئيس استعرض خلال الاتصال الجهود التى تقوم بها مصر على المسار الإنسانى لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالى قطاع غزة، فضلا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات المصرية، إلى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين، وهو ما ثمّنه رئيس الوزراء الهولندى، الذى وجه الشكر للرئيس السيسى على الدور الذى تقوم به مصر فيما يتعلق بإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع فى اتجاه السلام والاستقرار فى المنطقة.



واقتصاديا، وتحت عنوان/ ١٦٠٠ جنيه سعرا استرشاديا لتوريد إردب القمح/، قالت صحيفة/الأهرام/، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، السعر الاسترشادى لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام.



كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عن 11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، و9 آلاف جنيه للدرجة العالية، و8 آلاف جنيه للمدير العام، و7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، و6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، و5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، و4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، و4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.



كما وافقت الحكومة على مشروع قرار آخر لرئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالى 2023– 2024.

وفي صحيفة/الجمهورية/، وتحت عنوان/ السفارة الأمريكية.. في "بيان صحفى": الولايات المتحدة تحترم «سيادة مصر»/، أكدت السفارة بالقاهرة، أمس، أن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي ، موضحا أن جو بايدن أكد للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا، أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان/ مدبولى خلال افتتاح مجمع المدارس بالقرية الكونية بحدائق أكتوبر: حلم مصر الكبير .. يتحقق/،قالت صحيفة/الجمهورية/، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح أمس، افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد في مستهل كلمته أن ما دفعه لإلقاء كلمة في هذا الجمع هو المشهد المميز الذى راه ـــ والذي يعتبره من أسعد أيام حياته - لأنه يجسد تحقيق حلم كبير للدولة المصرية، حيث يتذكر الآن أرض القرية الكونية عندما كان وزيراً للإسكان ومسئولاً عن المدن الجديدة، وكانت أصلاً غير مُستغل مُخصصاً لوزارة التربية والتعليم، مُهملة دون خطة محددة للاستفادة منها.