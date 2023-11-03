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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مصر أمة شابة ونحو 60% من مواطنيها من الشباب

صدى البلد

قالت صحيفة/الأهرام/ إنه من الحقائق المعروفة للجميع أن مصر أمة شابة، وأن نحو 60% من مواطنيها هم من الشباب، لكن السؤال المطروح دائما هو: هل يجد هؤلاء الشباب تمثيلهم الطبيعى فى المناصب العليا، ومواقع صنع واتخاذ القرار فى المؤسسات المختلفة للدولة؟.


وأضافت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ أهمية مبادرة مديرى المدارس/، الإجابة هي: لا.. ليس بعد والحقيقة أن القيادة السياسية تنبهت إلى هذا الأمر فكانت مبادرة الرئيس السيسى ببدء إعداد الشباب لتولى هذه المسئولية، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لإعداد قادة المستقبل واستكمالا لهذا الجهد، جاءت قبل أيام مبادرة الرئيس السيسى لتعيين ألف من خريجى المرحلة الأولى من إعداد القادة كمديرين للمدارس، وهؤلاء الألف شاب هم أساسا من المعلمين الشبان، وبالتالى لديهم دراية بمحتوى ومتطلبات العملية التعليمية.


وأوضحت الصحيفة، أن تعيين هؤلاء المدرسين الشباب فى منصب المدير، طبعا بعد تدريبهم التدريب العملى الكافى بالمدارس، سوف يضمن تحقيق الكثير من الأهداف، على رأسها، بث المزيد من الحيوية والديناميكية فى أداء المدارس التى سيديرونها، حيث إن الشباب كلهم حماس ورغبة فى تحقيق الذات والتطور، والهدف الثاني، هو تحديث عمل المدارس، لأن الجيل الجديد أكثر دراية بالتكنولوجيا الحديثة والتعامل مع الإنترنت والكمبيوتر والذكاء الاصطناعى ويبقى هدف ثالث، هو التقريب بين عقول القائمين على التعليم والطلاب بحكم الفارق السنى البسيط بين الجانبين، غير أن هذا المشروع لكى ينجح لابد من تقديم الكبار ذوى الخبرة والكفاءة بإدارات المدارس يد العون لهؤلاء الشباب حتى لا يحدث تضارب فى القرارات.
 

 

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