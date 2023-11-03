الفصل مباشرة من العمل.. عقوبة تقديم العون للموظف متعاطي المخدرات

عاقب قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات أو امتناعهم عن إجراء التحليل.

ويعد هذا القانون من القوانين الهامة الذي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفصل التشريعي الثاني وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف لإنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.

وأقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

أكد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ان ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.